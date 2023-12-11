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ممثلى الأزهر والكنيسة يصوتان فى الانتخابات الرئاسية بالعاشر من رمضان

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:08 م
ممثلى الأزهر والكنيسة يصوتان فى الانتخابات الرئاسية بالعاشر من رمضان ممثلى الازهر والكنيسة
كتبت منال العيسوي

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‏شهدت لجنة الانتخابات الرئاسية الخاصة بالمغتربين فى  مدينة العاشر من رمضان ومقرها مدرسة السادات الثانوية بنات ، مشاركة الدكتور سعيد  عامر الامين العام لمجلس البحوث الإسلامية  والقس جوارجيوس و القمص فيلبس والقس يسطس يعقوب كهنة كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة العاشر ، بالادلاء بصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ، بحضور المهندس مدحت شهاب امين حزب مستقبل وطن بالعاشر.
 
 
 ‏فيما استكملت  القيادات التنفيذية لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس علاء منيع، ونائبه المهندس اشرف عبد الوهاب  والأمين العام لجمعية المستثمرين  ايمن رضا،  والمهندس مدحت شهاب امين حزب مستقبل وطن بالعاشر وعادل ابو المجد امين حزب حماة وطن بالعاشر من رمصان ، وتواجد القيادات الأمنية بالمدينة فى محيط اللجان الانتخابية  .
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 ‏ جدير بالذكر أنه تستمر الانتخابات لغدا الثلاثاء 12 ديسمبر الحالى وضمت كلا من رئيس قطةع التنمية المهندس هانى جاد والمهندس أحمد وهدان مدير عام الاحياء ، والمهندس محمد حلاوة مدير عام  الاشغالات والتعديات، اكتمال كافة  التجهيزات اللازمة داخل اللجان الانتخابية، للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل حضاري يليق بإسم مدينة الانتصارات العاشر من رمضان.
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