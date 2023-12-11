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مصر ترحب بإصدار تشريع جديد بالدنمارك يجرم التعامل غير اللائق مع النصوص الدينية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:40 م
مصر ترحب بإصدار تشريع جديد بالدنمارك يجرم التعامل غير اللائق مع النصوص الدينية البرلمان الدنماركى - أرشيفية
كتب أحمد جمعة

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رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، بإصدار البرلمان الدنماركي لتشريع يجرم التعامل غير اللائق، علناً أو بقصد النشر على نطاق واسع، مع النصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمعات الدينية، وذلك بغرض مواجهة ظواهر إهانة وتدنيس وحرق المقدسات الدينية والتي تصاعدت وتيرتها مؤخراً في بعض الدول.
 
هذا، وأعربت مصر عن تطلعها نحو أن يؤدي تطبيق هذا التشريع إلى مواجهة هذه الظواهر المؤسفة لتجنب ما تقود إليه من تزكية للتعصب والتطرف وخطاب الكراهية، ومواجهة الآثار شديدة السلبية لها على جهود إعلاء ثقافة الحوار الحضاري بين الدول والشعوب، والتي تتأسس على تقبل التنوع الثقافي والسعي للتقريب بين القيم والعادات الإنسانية المختلفة.
 
كما جددت مصر في هذا الصدد تأكيدها على موقفها الثابت من إدانة الإساءة لكافة المعتقدات والأديان، والتي لا تعد بأي شكل مظهراً من مظاهر حرية الرأي، ودعت باقي الدول الأوروبية التي تكررت فيها مثل تلك الأحداث إلى أن تحذو حذو الدنمارك.






البرلمان الدنماركي

الدنمارك

المقدسات الدينية

حرق المقدسات الدينية




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