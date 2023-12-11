اليوم السابع
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مسيرة مسائية لأهالى العطارين بالإسكندرية قبل ساعات من غلق باب التصويت

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 07:29 م
مسيرة مسائية لأهالى العطارين بالإسكندرية قبل ساعات من غلق باب التصويت مسيرة مسائية لاهالى العطارين بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت منطقة العطارين بالإسكندرية، مسيرة ليلية بالأعلام لحث المواطنين على التصويت في الانتخابات الرئاسية، مرددين الهتافات الوطنية قبل ساعات قليلة من غلق باب التصويت فى اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مقرا انتخابيا و533 لجنة فرعية، بالإضافة 36 لجنه للوافدين .

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.


 

مسيرة مسائية لاهالى العطارين بالإسكندرية
مسيرة مسائية لاهالى العطارين بالإسكندرية
 
 
 
 

 







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فريد زهران

عبد السند يمامة

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