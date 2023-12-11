اليوم السابع
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مسيرة لمواطنين بالأعلام فى أطفيح للمشاركة بالانتخابات الرئاسية.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:22 م
مسيرة لمواطنين بالأعلام فى أطفيح للمشاركة بالانتخابات الرئاسية.. صور مسيرة لمواطنون بالأعلام في أطفيح
كتب سيد حسنى

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توافد عدد كبير من المواطنون اليوم على مقار اللجان الإنتخابية بمنطقة أطفيح بالجيزة، ونظموا مسيرات بأعلام مصر أثناء طريقهم إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024.
وانطلقت المسيرة بقرية البرمبل التابعة لمركز ومدينة أطفيح وذلك وسط تواجد أمني كثيف لتسهيل عمليات دخول وخروج الناخبين وتذليل أي عقبات.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

وتقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

 

 وتعقد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، للتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بكل جهة لمتابعة موقف العملية الانتخابية أولا بأول وتذليل أية معوقات.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

مسيرة لمواطنون بالأعلام في أطفيح (1)
مسيرة لمواطنون بالأعلام في أطفيح (1)

مسيرة لمواطنون بالأعلام في أطفيح (2)
مسيرة لمواطنون بالأعلام في أطفيح (2)

مسيرة لمواطنون بالأعلام في أطفيح (3)
مسيرة لمواطنون بالأعلام في أطفيح (3)

 







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شروط التصويت في الانتخابات

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عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024خلفية 1



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