اليوم السابع
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مسيرة للعاملين بصحة دمياط تحث المواطنين على التصويت بانتخابات الرئاسة.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 03:47 م
مسيرة للعاملين بصحة دمياط تحث المواطنين على التصويت بانتخابات الرئاسة.. صور مسيرة للعاملين بصحة دمياط
دمياط معتز الشربيني

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خرجت مسيرة من العاملين بقطاع الصحة بدمياط أمام مديرية الشئون الصحة وجابت منطقة ميدان سرور تحمل علم مصر وتحث المواطنين على المشاركة في هذا الحدث التاريخي والإدلاء بأصواتهم الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية.
 
وتوافدت أعداد كبيرة من العاملين  بمديرية الشئون الصحية بدمياط و الإدارات الصحية و المستشفيات و المراكز الطبية للادلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية و ذلك ضمن التسهيلات التى منحها  الدكتور سيد عبد الجواد  وكيل وزارة الصحة للعاملين بقطاع الصحة لأداء الواجب الانتخابي 
 
وتابع وكيل الوزارة و فرق الاشراف بمديرية الصحة تمركز فرق صحة دمياط و تأمينها للجان الانتخابية .
 
 
 
مسيرة للعاملين بصحة دمياط (1)
مسيرة للعاملين بصحة دمياط (1)

 

مسيرة للعاملين بصحة دمياط (2)
مسيرة للعاملين بصحة دمياط (2)

 







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