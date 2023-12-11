مسيرة في حب الوطن بالأقصر احتفاءً بالانتخابات والعرس الديمقراطي.. صور وفيديو

الأقصر – أحمد مرعى

نظم أهالي منطقة منشأة العمارى مساء اليوم الاثنين، مسيرة جابت كافة أرجاء القرية وحول لجان الانتخابات الرئاسية، وذلك لحث المواطنين للنزول والمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية فى يومها الثانى، والتأكيد على الانتخاب في الاستحقاق الدستوري المهم فى تاريخ مصر.

وشارك شباب منطقة منشأة العمارى فى فعاليات المسيرة التى خرجت برعاية النائب بهاء أبو الحمد عضو مجلس النواب، وشارك فيها رجال الأزهر والكنيسة والسيدات بالقرية، حيث جابت كافة أنحاء القرية للاحتفال باليوم الثانى للانتخابات الرئاسية التي تستمر حتى يوم غداً الثلاثاء، مناشدين كافة أهالى الأقصر ومصر بأهمية النزول للمشاركة فى التصويت باللجان المختلفة.

فيما شهد مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، بعد ظهر اليوم الإثنين، حالة من الإقبال اللافت من أهالي قرية الضبعية في عملية الاقتراع لليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، للمشاركة فى التصويت بالاستحقاق الدستوري الأهم فى تاريخ البلاد، وشارك فى فعاليات مسيرة جابت كافة أرجاء وشوارع قرية الضبعية، للمساهمة فى حث المواطنين على النزول والمشاركة فى عملية التصويت بالإنتخابات الرئاسية، النائب محمد عبد العليم الضبعاوى عضو مجلس الشيخ عن محافظة الأقصر، والشيخ بسيونى أحمد أحد رجال الأوقاف بمحافظة الأقصر، وأئمة المساجد وقساوسة الكنائس، لتجوب المسيرة شوارع قرية الضبعية التى كانت الأعلى فى عملية التوافد والتصويت فى الأقصر باليوم الأول.

وتشهد محافظة الأقصر، حالة من الإقبال الكبيرة على كافة اللجان بالقرى والنجوع المختلفة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية وسط أجواء مميزة، عبر الكثافة فى التوافد على اللجان للتصويت فى الإنتخابات الرئاسية والتى تستمر حتى يوم غداً الثلاثاء 12 ديسمبر الجارى.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقراانتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن،ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.



أهالى-منشأة-العمارى-يخرجون-فى-مسيرة-حاشدة



جانب-من-فعاليات-مسيرة-لأهالى-منشأة-العمارى



فعاليات-مسيرة-لأهالى-منشأة-العمارى-بالأقصر



مسيرة-لأهالى-منشأة-العمارى-احتفالات-بالانتخابات-الرئاسية