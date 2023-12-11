مسيرة حاشدة لمستقبل وطن تحث على المشاركة بالانتخابات فى شرم الشيخ.. صور

وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا كبيرا من المواطنين اللذين إصطفوا أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الثانى والتى تجرى فاعليتها تحت إشراف قضائى.

وتوافد عدد كبير من المواطنين فى الفترة المسائية على المقار الانتخابية المختلفة للتصويت باللجنة مطار شرم الشيخ ومدرسة جيل أكتوبر خاصة بالمناطق الريفية وسط إجراءات أمنية مشددة.

يشار إلى أن محافظة جنوب سيناء بها 20 مركزًا انتخابيًا تتضمن 9 لجان عامة و 46 لجنة فرعية، منهم 31 لجنة اساسي، 15 لجنة وافدين، بإجمالي عدد ناخبين 99240 ناخبا تشمل مطار شرم الشيخ الدولي، ومجلس مدينة طابا، و18 مدرسة موزعين كالتالي : مدرستان برأس سدر، ومدرستان بابوزنيمة، ومدرسة بابورديس، و6 مدارس بطور سيناء بما فيهم لجنة للمغتربين، و3 مدارس بشرم الشيخ فضلا عن وجود مقر بمطار شرم الشيخ، ومدرستان بدهب، و مدرسة بنويبع، و مدرسة بسانت كاترين.