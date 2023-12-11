مسيرة حاشدة لمستقبل وطن تحث على المشاركة بالانتخابات فى شرم الشيخ.. صور

نظم منذ قليل مساء اليوم حزب مستقبل وطن بمدينة شرم الشيخ مسيرات حاشدة، وذلك لتحفيز المواطنين على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية فى شارك فى المسيرات جفيارا محمد الجافي أمين حزب مستقبل وطن، وياسر عرفات أمين التنظيم الحزب بالمحافظة، بالإضافة إلى قيادات حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء.
وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا كبيرا من المواطنين اللذين إصطفوا أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الثانى والتى تجرى فاعليتها تحت إشراف قضائى.
وتوافد عدد كبير من المواطنين فى الفترة المسائية على المقار الانتخابية المختلفة للتصويت باللجنة مطار شرم الشيخ ومدرسة جيل أكتوبر خاصة بالمناطق الريفية وسط إجراءات أمنية مشددة.
يشار إلى أن محافظة جنوب سيناء بها 20 مركزًا انتخابيًا تتضمن 9 لجان عامة و 46 لجنة فرعية، منهم 31 لجنة اساسي، 15 لجنة وافدين، بإجمالي عدد ناخبين 99240 ناخبا تشمل مطار شرم الشيخ الدولي، ومجلس مدينة طابا، و18 مدرسة موزعين كالتالي : مدرستان برأس سدر، ومدرستان بابوزنيمة، ومدرسة بابورديس، و6 مدارس بطور سيناء بما فيهم لجنة للمغتربين، و3 مدارس بشرم الشيخ فضلا عن وجود مقر بمطار شرم الشيخ، ومدرستان بدهب، و مدرسة بنويبع، و مدرسة بسانت كاترين.
مسيرة حاشدة لحزب مستقبل وطن لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بشرم الشيخ (1)
مسيرة حاشدة لحزب مستقبل وطن لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بشرم الشيخ (2)
مسيرة حاشدة لحزب مستقبل وطن لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بشرم الشيخ (3)
مسيرة حاشدة لحزب مستقبل وطن لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بشرم الشيخ (4)
مسيرة حاشدة لحزب مستقبل وطن لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بشرم الشيخ (5)
مسيرة حاشدة لحزب مستقبل وطن لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بشرم الشيخ (6)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة