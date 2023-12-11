مسيرة حاشدة للتحالف الوطنى بشوارع كفر الزيات فى الغربية.. فيديو

خرجت قبل قليل مسيرة حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، طافت شوارع مدينة كفر الزيات لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، بمشاركة النائب طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات، والمؤسسات الأهلية، وعضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي.

كما شارك فى المسيرة عدد كبير من رجال الأزهر والكنيسة، رافعين اعلام مصر، وسط هتافات" ايد واحدة، تحيا مصر"، " ازرع ورد وانزل شارك مصر أمانة".

وحث المشاركون المواطنين على المشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت فى محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألفا و993 مواطنا، داخل 693 مقرا انتخابيا.

ووجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميدانى للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات أى كان نوعها فى محيط اللجنة، وفى الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة فى محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوى الهمم.