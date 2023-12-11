مسيرة تجوب قرية الضبعية بالأقصر للحث على المشاركة بالانتخابات.. فيديو وصور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، بعد ظهر اليوم الإثنين، حالة من الإقبال اللافت من أهالي قرية الضبعية في التصويت باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، الاستحقاق الدستوري الأهم فى تاريخ البلاد.

وجابت مسيرة كافة أرجاء وشوارع قرية الضبعية، لحث المواطنين على النزول والمشاركة فى عملية التصويت بالإنتخابات الرئاسية، قادها النائب محمد عبدالعليم الضبعاوى عضو مجلس الشيخ عن محافظة الأقصر، والشيخ بسيونى أحمد أحد رجال الأوقاف بمحافظة الأقصر، وأئمة المساجد وقساوسة الكنائس، لتجوب المسيرة شوارع قرية الضبعية التى كانت الأعلى فى عملية التوافد والتصويت فى الأقصر باليوم الأول.

وتشهد محافظة الأقصر، حالة من الإقبال الكبيرة على كافة اللجان بالقرى والنجوع المختلفة فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية وسط أجواء مميزة، عبر الكثافة فى التوافد على اللجان للتصويت فى الإنتخابات الرئاسية والتى تستمر حتى يوم غداً الثلاثاء 12 ديسمبر الجارى.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم:المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبد السند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة الأقصر 170 مقراانتخابيا، موزعة على مدن ومراكز المحافظة، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 788 ألف ناخب وناخبة.

وتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، بجانب مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية،وكذلك العمل على توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن،ومراجعة الإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.