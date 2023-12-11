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مسيرات حاشدة لكليات جامعة القاهرة للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. فيديو

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 03:51 م
مسيرات حاشدة لكليات جامعة القاهرة للتصويت بالانتخابات الرئاسية.. فيديو الانتخابات الرئاسية
كتب محمد صبحى

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نظمت كليات جامعة القاهرة مسيرات حاشدة، اليوم الإثنين، ثانى أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية للمشاركة فى الانتخابات.
 
وتتصدر جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، مشهد المجتمع الأكاديمي في ماراثون انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 من خلال المشاركة المتميزة لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب معبرين عن شعورهم بالمسؤولية الوطنية تجاه بلدهم.
 
ويحرص جميع منسوبي جامعة القاهرة على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية والاحتفال بالعرس الانتخابي الديمقراطي منذ اليوم الأول للانتخابات، وعلى مدار أيام الانتخابات، من خلال الإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية وتنظيم مسيرات حاشدة تتضمن ترديد الأغاني الوطنية، ورفع الأعلام المصرية والهتافات الديمقراطية تحت شعار "إنزل شارك.. مصر هي الأهم".
 
 
ويوضح الإقبال الكبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة القاهرة حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، بهدف دعم إعمال الدستور وإنفاذه.
 
ويؤكد مشهد المشاركة الفعالة والقوية لمنسوبي جامعة القاهرة في الانتخابات الرئاسية دورهم الفعال كسفراء لجامعة عريقة كجامعة العريقة لها دور وطني ومجتمعي فعال على مدار تاريخها، ويعكس الوعي القومي لمنسوبيها بأهمية الإدلاء بالرأي كواجب وطني وقومي، وقيمة الانتماء الوطني لديهم، كما يُعد شهادة حب وانتماء يقدمونها للوطن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 






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