مسيرات حاشدة بالأغانى الوطنية فى ثانى أيام انتخابات الرئاسة بأسيوط.. صور

أسيوط-هيثم البدرى

خرجت مسيرات ضخمة بأعداد كبيرة من المواطنين، وحزب مستقبل وطن بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط يقودها النائب احمد الشناوي عضو مجلس النواب.

جابت المسيرة شوارع مدينة أبو تيج ودخل من له حق التصويت ليدلى بصوته باللجان الفرعية بمركز أبوتيج حاملين أعلام الدولة المصرية ومرددين الهتافات والأغاني الوطنية للتعبير عن سعادتهم في المشاركة وذلك أثناء التوجه للإدلاء بحقهم الدستوري والتصويت داخل المقار الانتخابية

وكانت محافظة أسيوط قد انتهت من الاستعدادات اللوجستية حيث تمت مراجعة المقار الانتخابية من حيث توافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات كهربائية بديلة مع تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات أيا كان نوعها في محيط اللجنة وفي الطرق المؤدية إليها وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية وتمهيد وتسوية الطرق الترابية المؤدية وتيسير الحركة المرورية وتوفير كراسي متحركة بكل مقر ومظلات وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم والاهتمام بالإنارة داخل وخارج اللجان وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين لأداء واجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

يذكر أن محافظة أسيوط بها 451 لجنة فرعية بعدد 402 مركز انتخابي موزعين على 15 لجنة عامة ، بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و955 ألف و21 ناخب لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية كما تم الانتهاء من إعداد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الجديد بالديوان العام لمتابعة الانتخابات من خلال الربط مع جميع الجهات المعنية فضلا عن التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص 6 لجان للوافدين بمحافظة أسيوط لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة وتسهيلاً عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية تتمثل في لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط كما تم الإعلان تخصيص أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول على مدار 24 ساعة .



مسيرات-حاشدة-بالأغاني-الوطنية-في-ثاني-أيام-الانتخابات-الرئاسية-بأسيوط-(1)



مسيرات-حاشدة-بالأغاني-الوطنية-في-ثاني-أيام-الانتخابات-الرئاسية-بأسيوط-(2)



مسيرات-حاشدة-بالأغاني-الوطنية-في-ثاني-أيام-الانتخابات-الرئاسية-بأسيوط-(3)



مسيرات-حاشدة-بالأغاني-الوطنية-في-ثاني-أيام-الانتخابات-الرئاسية-بأسيوط-(4)



مسيرات-حاشدة-بالأغاني-الوطنية-في-ثاني-أيام-الانتخابات-الرئاسية-بأسيوط-(5)



مسيرات-حاشدة-بالأغاني-الوطنية-في-ثاني-أيام-الانتخابات-الرئاسية-بأسيوط-(6)



مسيرات-حاشدة-بالأغاني-الوطنية-في-ثاني-أيام-الانتخابات-الرئاسية-بأسيوط-(7)



مسيرات-حاشدة-بالأغاني-الوطنية-في-ثاني-أيام-الانتخابات-الرئاسية-بأسيوط-(8)