اليوم السابع
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الإثنين، 11 ديسمبر 2023 02:50 م
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مسن على كرسى متحرك يحرص على الإدلاء بصوته فى لجنة الشهيد عربانو بدمياط

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 02:12 م
مسن على كرسى متحرك يحرص على الإدلاء بصوته فى لجنة الشهيد عربانو بدمياط الرجل المسن
دمياط معتز الشربيني

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شهدت لجان التصويت بمدينة السرو بمحافظة دمياط اقبالا من الناخبين منذ صباح اليوم الاثنين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية.
 
وحرص رجال الأمن علي مساعدة مسن حرص علي الإدلاء  بصوته في  مدرسة الشهيد محمد عربانو وتم توصيلة إلي مقر لجنتة  الانتخابية 
في  السرو.
 
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.
 
وتجرى الانتخابات الرئاسية بمحافظة دمياط، في 10 لجان عامة، و141 مركزا انتخابيا و176 لجنة فرعية، مجهزة لاستقبال مليون و11 ألف و568 مواطن يحق لهم التصويت الانتخابي.
 
ومن جانبها، وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كافة التجهيزات للمقار الانتخابية وتخصيص أماكن لانتظار المواطنين مجهزة بمظلات ومقاعد متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الهمم، والتنسيق مع القطاعات الخدمية والمرافق لتواجد طواقم دائمة بالمقار، وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار، والتنسيق مع إدارة المواقف لتوفير وسائل مواصلات إلى المقار الانتخابية.
 
مسن على كرسى متحرك يحرص على الإدلاء بصوته (1)
مسن على كرسى متحرك يحرص على الإدلاء بصوته (1)

مسن على كرسى متحرك يحرص على الإدلاء بصوته (2)
مسن على كرسى متحرك يحرص على الإدلاء بصوته (2)

 







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