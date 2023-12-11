مسن بكرسى متحرك بعد الإدلاء بصوته:"انتخبت السيسى عشان يكمل بناء الوطن".. صور

كتب محمد سعودى

رغم كبر سنه وعدم قدرته على الحركة، حرص "علاء الدين أحمد" الذي يتجاوز عمره ال 63 عاماً على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية وهو جالس على كرسي متحرك، وذلك بعد الانتظار بعض الوقت لمعرفة لجنته الانتخابية.



مسن يدلى بصوته فى الانتخابات

وبمجرد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة عين الصيرة الابتدائية بمصر القديمة، قال الناخب المسن "علاء الدين أحمد" ل اليوم السابع، إنه أصر على الخروج من منزله رغم مرضه من أجل المشاركة في العملية الانتخابية، قائلا: "الانتخابات فرصة جديدة لزيادة الاستقرار، عشان كدة انتخبت السيسي لأنه هيكمل بناء الوطن".



مسن يدلى بصوته فى الانتخابات