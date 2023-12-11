مسنة من الغربية: نعيش فى بلد الأمن والأمان ونزلت انتخب الرئيس

الغربية محمد طارق

قالت إحدى المشاركات المسنات فى الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بمدينة زفتى فى محافظة الغربية، إنها جاءت اليوم لاختيار المرشح عبد الفتاح السيسي، الذي وصل بمصر إلى بر الأمان فى ظل التداعيات التى كانت تمر بها.



سيدة مسنة

وأضافت: أن الدولة شهدت تطورا في كل القطاعات العامة والطرق والكباري والمبادرات الصحية، مضيفة أنها تعيش هي وأسرتها في أمن وأمان، كما قامت بعلاجهم من الأمراض المزمنة وتقوم بصرف علاج شهري علي نفقة الدولة، موجهه رسالة للشباب بضرورة المشاركة بقوة لتكملت مسيرة التنمية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في محافظة الغربية، 3 ملايين و544 ألف و993 مواطن، داخل 693 مقرا انتخابيا، ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة، ورفع كل الإشغالات أي كان نوعها في محيط اللجنة، وفي الطرق المؤدية إليها، وتكثيف الإنارة في محيط اللجان الانتخابية، وتوفير مظلات ومقاعد متحركة بكل المقر الانتخابية، وأماكن انتظار داخل فناء اللجان لراحة كبار السن وذوي الهمم.