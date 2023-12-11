مستشار حزب حماة الوطن يدلى بصوته فى الإسماعيلية: التزام دستورى وواجب وطنى

الإسماعيلية- صبرى غانم- عبدالحليم سالم

أدلى المهندس عاطف عثمان رئيس لجنة الصناعة بالغرفة التجارية بالإسماعيلية ومستشار أمين عام حزب حماة الوطن بالاسماعيلية اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشيخ زايد بالإسماعيلية.

وعقب الإدلاء بصوته، قال مستشار أمين عام حزب حماة الوطن بالاسماعيلية "إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني والتزام دستوري لا بد من مشاركة الجميع فيها لاستكمال مسيرة التقدم في مصر؛ مؤكدا أن العملية الانتخابية هي الطريق لبناء مجتمع ديمقراطي تسوده الحرية والعدالة والمساواة". وأكد المهندس عاطف عثمان رئيس لجنة الصناعة بالغرفة التجارية بالاسماعيلية ومستشار أمين عام حزب حماة الوطن بالاسماعيلية أن سير العملية الانتخابية في يومها الأول والساعات الأولى من اليوم الثاني والتي شهدت إقبالاً ملحوظاً من الناخبين وهو ما يؤكد وعي المواطن المصري بالحفاظ على مقدرات وطنه واستكمال مسيرة البناء والتنميةموكدا ، أن مشاركة المصريين بكثافة دليل وعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطني قوي يحافظ ويعشق تراب وطنه، ويحافظ على أمن بلده، وسلامة شعبه . وتابع عاطف عثمان، أن احتشاد المواطنين أمام صناديق الانتخابات بمثابة رسم خريطة مستقبل مصر واختيار قياداتهم السياسية بإرادة حرة ومستقلة.

وخصصت محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال 963 ألف و273 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 منافسة بين 4 مرشحين يتمثلون في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية، تجهيز 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب لجان الوافدين التي تضم 10 لجان انتخابية، و10 لجان عامة.

وبلغ عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و442 ألف و402 نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت 963 ألف و273 ناخب، وعدد لجان الوافدين 10 لجان، وعدد اللجان العامة 10 لجان.

وخصصت الهيئة العليا للانتخابات، 23 لجنة في مركز أبوصوير، و13 في مركز القصاصين، و14 في مركز التل الكبير، و19 بمركز القنطرة غرب، و9 لجان فرعية في مركز القنطرة شرق، و34 بمركز فايد.

وأشرفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية علي تزويد المقرات الانتخابية بكشافات الإنارة؛ من أجل توفير إضاءة جيدة، بالإضافة إلي إقامة فراشة وتندات وأماكن انتظار جيدة التهوية، والعمل على توفير وسائل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة.