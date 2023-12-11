مدحت وهبة يدلي بصوته بانتخابات الرئاسة: المشاركة رسالة تؤكد اصطفاف الشعب خلف الوطن

أدلى الكاتب الصحفى مدحت وهبة مدير تحرير "اليوم السابع" بصوته الانتخابي بمقر اللجنة رقم 14 بمدرسة بدر الاعدادية بنين بمنطقة الدقى، مؤكدا أن المشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024، واجب وطني لاستكمال بناء مؤسسات الدولة والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية ، وأن ما يحدث في الدول المجاورة يحتم علينا جميعا الاصطفاف خلف الوطن للحفاظ على استقراره وأمنه.



الكاتب الصحفى مدحت وهبه مدير تحرير اليوم السابع

وأشاد الكاتب الصحفى مدحت وهبه بالمشاركة الكبيرة من مختلف فئات الشعب المصرى أمس واليوم ، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 مؤكدا أن ذلك يعد رسالة إيجابية للعالم بأن الشعب المصرى يختار رئيسه في جو يتسم بالديمقرطية .