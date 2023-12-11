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محافظ القاهرة يتفقد محيط مدرسة محمد فريد بعابدين للاطمئنان على سير الانتخابات

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 11:24 ص
محافظ القاهرة يتفقد محيط مدرسة محمد فريد بعابدين للاطمئنان على سير الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024
كتب سيد الخلفاوى

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وسط حضور كثيف بلجان القاهرة لليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة محيط عدة لجان بالمنطقة الغربية من بينها محيط مدرسة محمد فريد بعابدين للاطمئنان على سير العملية الانتخابية.
 
وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذين حرصوا على التواجد بكثافة أمام اللجان فى اليوم الثاني للانتخابات لإدلاء بأصواتهم، وحرصهم على المشاركة بفعالية في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستورى ، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن .
 
وأشار محافظ القاهرة إلى وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العرس الديمقراطى بصورة حضارية تليق باسم مصر.
 
محافظ القاهرة يتفقد محيط مدرسة محمد فريد (1)
محافظ القاهرة يتفقد محيط مدرسة محمد فريد

محافظ القاهرة يتفقد محيط مدرسة محمد فريد (2)
محافظ القاهرة يتفقد محيط مدرسة محمد فريد

محافظ القاهرة يتفقد محيط مدرسة محمد فريد (3)
محافظ القاهرة يتفقد محيط مدرسة محمد فريد

محافظ القاهرة يتفقد محيط مدرسة محمد فريد (4)
محافظ القاهرة يتفقد محيط مدرسة محمد فريد

محافظ القاهرة يتفقد محيط مدرسة محمد فريد (5)
محافظ القاهرة يتفقد محيط مدرسة محمد فريد

 







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