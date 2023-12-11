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محافظ القاهرة: استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية يمثل ملحمة وطنية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:06 م
محافظ القاهرة: استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية يمثل ملحمة وطنية استمرار توافد المواطنين علي اللجان الانتخابية
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة، لليوم الثاني علي التوالي، إقبالا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية . 
 
وأشاراللواء خلد عبد العال  محافظ القاهرة إلى أن استمرار توافد المواطنين علي اللجان الانتخابية لاختيار من يمثلهم وسط مشهد حضاري يمثل ملحمة وطنية في حب مصر ويعبر عن مدى حرص المواطنين الكبير على مشاركتهم في الاستحقاق الرئاسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.
 
وجهزت محافظة القاهرة كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي 8.2 ملايين ناخب، موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية 2023، التي ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجارى.
 
ووفرت المحافظة عددا من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، كما خصصت هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة عددا من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.
 
 
 
كما حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، ووضع إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.
 
المواطنون أمام اللجان
المواطنون أمام اللجان

تواجد المواطنين أمام اللجان
تواجد المواطنين أمام اللجان

توافد المواطنين
توافد المواطنين
 






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