متطوعون يساعدون الناخبين فى توفير بياناتهم الانتخابية أمام لجان الدقهلية

أقام عدد من الشباب المتطوعين بمحافظة الدقهلية، خيمة بمحيط اللجان الانتخابية بالمراكز والمدن، وذلك من أجل مساعدة الناخبين على التعرف على لجانهم الانتخابية وأرقامهم فى الكشوف توفيرا للوقت والجهد وتقليل الزحام داخل اللجنة، وذلك فى اليوم الثانى لعملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، ووضع المتطوعون خيام بمحيط اللجان بداخلها أجهزة لاب توب وهواتف محمولة متصلة بالإنترنت لمساعدة الناخبين مع وجود بعض الكراسى كاستراحات لكبار السن وذوى الهمم. ويتم تسليم الناخب كارت به رقم التسلسل ورقم اللجنة التى يحق له التصويت به كتوفير للوقت والجهد.

وانطلقت عملية التصويت داخل اللجان الفرعية فى اليوم الثانى للتصويت على الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم الإثنين حيث اصطف المواطنين فى طوابير أمام اللجان الانتخابية التى شهدت توافد منذ الصباح، فى ظل سعى بعض المواطنين للإدلاء بأصواتهم قبل توجههم إلى مقار عملهم.يذكر أن إجمالى عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 مليون و562 الفناخب تقريبا و1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وهم كالآتى ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهدالأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة -وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة- وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعياتالزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ).

كما تم تخصيص 7 لجان للوافدين فى مدينة جمصة ونطاقهالجنة مدرسة جمصة للتعليم الأساسى، وحى غرب المنصور لجنة القرية الأولمبية بجامعةالمنصورة، ولجنة مدرسة ابن لقمان الاعدادية بنين حى شرق المنصورة، ولجنة المعهدالدينى أمام مصر للطيران ولجنة محطة القطارات بالمنصورة،بمركز ومدينة طلخا لجنة موقف سيارات طلخا الجديد، وفى مركز ومدينة ميت غمر لجنةمدرسة تفهنا الإعدادية بقرية تفهنا الأشراف.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمزالشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر،رمز السلم.