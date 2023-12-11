متحدث الكنيسة عن نسبة نزول 45 % من الناخبين: ترجمة لما قدمته الدولة من إنجازات

كتب: محمد الأحمدى

علق القمص موسى المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بوصول نسبة المشاركة في التصويت حتى الأن إلى 45 % من قاعدة الناخبين أن هذه النسبة متوقعة وفقا طبقا لما شهدناه فى التصويت أمس واليوم، مؤكداً أنها فاقت بكثير توقعات كل المتخصصين والمتابعين وتترجم ما قدمته الدولة المصرية للمواطنين من إنجازات وهى ثمرة لاهتمام الدولة للمواطن وحرصها على مصالحه خلال السنوات الماضية.

وأضاف متحدث الكنيسة الأرثوذكسية فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن هذه النسبة تترجم أيضا نمو واضح فى وعى المصريين بأهمية المشاركة والقيمة المضافة التى تحدث من المشاركة بإيجابية في الأحداث المصيرية والتى تتطلب اتخاذ قرار وها هم المصريون يشاركون بفاعلية فى صنع مستقبل وطنهم.

وفى سياق متصل، علق الأنبا توما حبيب مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بوصول نسبة المشاركة في التصويت حتى الأن إلى 45 % من قاعدة الناخبين أنه هذا الأمر يؤكد على أن الإنسان المصرى دائما لديه حس وطنى وإحساس بالمسؤلية، ومؤشر بأن المستقبل سيكون أفضل.

وأوضح مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الكنيسة الكاثوليكية في سوهاج وجهت عبر منشور رعوى دعوة لكل الأباء الكهنة وأبناء الكنيسة والشعب المصرى منذ أمس بأهمية المشاركة في التصويت للانتخابات الرئاسية 2024، وخرج الجميع بحماس.

وذكر أن كل فرد لابد أن يكون له رأى ويعبر عن رأيه مشدداً على أهمية الإيجابية وعدم السلبية، قائلاً "انتخبت اليوم ومعى كتير من الأباء الكهنة والحضور كان كثيراً وهناك حماس كبير لدى المواطنين بأهمية المشاركة، فجميعنا نحب بلادنا ولابد أن يكون لنا دور إيجابى".

وأعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، عن انتظام العمل فى اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وإعادة فتح لجان الاقتراع في موعدها المحدد الرابعة عصرًا بعد غلقها لمدة ساعة للراحة، موضحا أن 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة.

وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك فى إطار متابعة اليوم الثاني من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالدليل 140 أو ارسال الرقم القومى فى رساله الى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.