لجان الشرابية والزاوية تواصل استقبال المواطنين حتى نهاية اليوم الانتخابى

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تواصل لجان أحياء الشرابية والزاوية الحمراء وشبرا والوايلي، استقبال المواطنين حتى نهاية اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية في مشهد ديمقراطي متميز، وحضور أفراد الامن لتقديم يد العون للناخبين.



وشهدت لجان مدارس: الشهيد إمتياز كامل، السرايات، إسماعيل القباني، عبدالمنعم رياض، أحمد لطفي، اليرموك، توافد الناخبين يتقدمهم كبار السن رافعين الأعلام المصرية ومرددين الأغاني الوطنية.



كانت اللجان الانتخابية قد بدأت استقبال الناخبين منذ التاسعة صباحا في اليوم الثاني للانتخابات.