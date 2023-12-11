اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 09:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

لجان الشرابية والزاوية تواصل استقبال المواطنين حتى نهاية اليوم الانتخابى

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:54 م
لجان الشرابية والزاوية تواصل استقبال المواطنين حتى نهاية اليوم الانتخابى الانتخابات
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل لجان أحياء الشرابية والزاوية الحمراء وشبرا والوايلي، استقبال المواطنين حتى نهاية اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية في مشهد ديمقراطي متميز، وحضور أفراد الامن لتقديم يد العون للناخبين.


وشهدت لجان مدارس: الشهيد إمتياز كامل، السرايات، إسماعيل القباني، عبدالمنعم رياض، أحمد لطفي، اليرموك، توافد الناخبين يتقدمهم كبار السن رافعين الأعلام المصرية ومرددين الأغاني الوطنية.


كانت اللجان الانتخابية قد بدأت استقبال الناخبين منذ التاسعة صباحا في اليوم الثاني للانتخابات.







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثانى

اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية

اليوم التانى لانتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة