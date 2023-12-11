كثافة بطوابير الناخبين أمام اللجان الانتخابية فى حدائق القبة.. صور

كتب عبد الله محمود _ بهاء نبيل

شهدت اللجان الانتخابية الفرعية فى حدائق القبة، لليوم الثانى على التوالى إقبالا كبيرا من الناخبين خاصة النساء وكبار السن للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

فمن أمام مدرسة النقراشى الابتدائية امتدت طوابير الناخبين الذين حرصوا منذ الساعات الأولى لليوم الثانى للانتخابات الرئاسية، حيث حرصت السيدات اللاتى تصدرن المشهد على أن يكن فى مقدمة الصفوف ليدلين بأصواتهن.

المشهد لم يختلف كثيرا من أمام اللجنة الفرعية بمدرسة جمال عبد الناصر بشارع الخليج المصرى، حيث حرص المواطنين على التواجد أيضا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بشكل كبير أمام مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

كما شهدت طوابير الناخبين أمام اللجان الهتافات والأغانى الوطنية من قبل الناخبين تعبيرا منهم عن شعورهم بالمسئولية الوطنية المتمثلة فى مشاركتهم السياسية فى الانتخابات الرئاسية.

انتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



اقبال-الناخبين-بلجان-حدائق-القبة



الانتخابات-الرئاسية-بحدائق-القبة