اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 06:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

كبار السن والشباب يشاركون بالانتخابات الرئاسية بالمنيا فى الفترة المسائية.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:44 م
كبار السن والشباب يشاركون بالانتخابات الرئاسية بالمنيا فى الفترة المسائية.. صور كبار السن والشباب يشاركون في الانتخابات الرئاسية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص كبار السن والشباب على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 والتوجه إلى لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم فى لجان الانتخابات بمدرسة صفى الدين أبو شناف بمدينة المنيا اللجنة رقم 8، والتى شهدت منذ الصباح الباكر إقبالا كبيرا من قبل الناخبين.

 

وفى الفترة المسائية من اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية، شهدت اللجنة حضور كبير من الشباب وكبار السن للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية. 

 

وتشهد لجان محافظة المنيا، إقبالا كبيرا بمختلف المراكز وقد تصدرت المرأة المشهد فى اللجان الانتخابية.

 

كبار السن والشباب يشاركون في الانتخابات الرئاسية بالمنيا في الفترة المسائية (1)
كبار السن والشباب يشاركون في الانتخابات الرئاسية بالمنيا في الفترة المسائية (1)

كبار السن والشباب يشاركون في الانتخابات الرئاسية بالمنيا في الفترة المسائية (2)
كبار السن والشباب يشاركون في الانتخابات الرئاسية بالمنيا في الفترة المسائية (2)

كبار السن والشباب يشاركون في الانتخابات الرئاسية بالمنيا في الفترة المسائية (3)
كبار السن والشباب يشاركون في الانتخابات الرئاسية بالمنيا في الفترة المسائية (3)

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثانى

اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية

اليوم التانى لانتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة