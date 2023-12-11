كبار السن والشباب يشاركون بالانتخابات الرئاسية بالمنيا فى الفترة المسائية.. صور

حرص كبار السن والشباب على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 والتوجه إلى لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم فى لجان الانتخابات بمدرسة صفى الدين أبو شناف بمدينة المنيا اللجنة رقم 8، والتى شهدت منذ الصباح الباكر إقبالا كبيرا من قبل الناخبين.

وفى الفترة المسائية من اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية، شهدت اللجنة حضور كبير من الشباب وكبار السن للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

وتشهد لجان محافظة المنيا، إقبالا كبيرا بمختلف المراكز وقد تصدرت المرأة المشهد فى اللجان الانتخابية.