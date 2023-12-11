اليوم السابع
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الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:40 م
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قتيلان فى إطلاق نار بمدينة سيون السويسرية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:27 م
قتيلان فى إطلاق نار بمدينة سيون السويسرية الشرطة السويسرية - أرشيفية
وكالات

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قتل شخصان وأصيب آخر من جراء إطلاق نار في مدينة سيون السويسرية، الإثنين.

وبحسب موقع سكاى نيوز، قالت الشرطة في مقاطعة فاليه، أن المشتبه به رجل مجهول الهوية أطلق عدة أعيرة نارية في موقعين مختلفين بمدينة سيون، التي يقطنها حوالى 35 ألف شخص.

 







مدينة سيون

سويسرا

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مدينة سيون السويسرية




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