غلق طريقى مرسى علم ادفو والشلاتين بسبب السيول والأمطار.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر ، مساء اليوم الإثنين، غلق طريقى مرسى علم ادفو، ومرسى علم الشلاتين، بسبب السيول والأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وكانت أعلنت إدارة الأزمات بمحافظة البحر الأحمر، صباح اليوم، غلق طريق القصير- قفط، لعدم استقرار الأحوال الحوية، وبسبب سقوط أمطار غزيرة وصلت لحد السيول.

وأكدت المحافظة فى بيان لها على المواطنين توخى الحذر، وأن سيتم فتح الطريق عند استقرار الأحوال الجوية وأن الغلق جاء حفاظا على أرواح المواطنين.

وكانت شهدت مدن جنوب محافظة البحر الأحمر خاصة مدنتى القصير ومرسى علم سقوط امطار غزيرة وصلت لحد السيول فى بعض المناطق خاصة مدينة مرسى علم، وكذلك فى مدينة سفاجا هطلت امطار غزيرة صباح اليوم.

وأجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عملية تصريف وشفط للمياه وخاصة القريبة من لجان الانتخابات الرئاسية بمدن سفاجا والقصير ومرسى علم.