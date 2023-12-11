عوامل تؤثر على صحة طفلك فى الشتاء.. أبرزها ضعف المناعة

كتبت إيناس البنا

يتعرض الأطفال بشكل كبير للإصابة بنزلات البرد، خلال فصل الشتاء، نتيجة انخفاض درجات الحرارة وعدم اكتمال جهاز المناعة، كما أن هناك عوامل تساهم فى زيادة حالات الإصابة بالأمراض بين الأطفال فى موسم الشتاء، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "onlymyhealth".

ما الذى يجعل الأطفال أكثر عرضة للأمراض فى فصل الشتاء؟



1. الهجوم الفيروسى

يشتهر فصل الشتاء باستضافة مجموعة متنوعة من الفيروسات، بما في ذلك فيروس الأنفلونزا وفيروسات نزلات البرد، حيث يخلق الهواء البارد والجاف بيئة تزدهر فيها هذه الفيروسات.

2. الأماكن المغلقة

في محاولة للهروب من البرد، يقضي الأطفال وقتًا أطول في الداخل خلال فصل الشتاء، وهذا الازدحام المتزايد في المدارس والحضانات وغيرها من الأماكن المغلقة يخلق بيئة مواتية لانتقال الأمراض.

3. ضعف الاستجابة المناعية

يمكن أن يؤدي التعرض للطقس البارد إلى تثبيط جهاز المناعة بشكل مؤقت، ما يجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى ذلك، فإن قلة ضوء الشمس خلال فصل الشتاء يقلل من إنتاج الجسم لفيتامين د، الذي يلعب دورًا حاسمًا في وظيفة المناعة.

4. الهواء الجاف ومشاكل في الجهاز التنفسي

غالبًا ما يكون هواء الشتاء جافًا، وتساهم أنظمة التدفئة الداخلية أيضًا في هذا الجفاف، يمكن للهواء الجاف أن يهيج الجهاز التنفسي، مما يسهل على الفيروسات غزوه بسهولة، كما يمكن أن يؤدى إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسى الموجودة، مثل الربو، لدى الأطفال المعرضين للإصابة.

5. عدم كفاية التهوية

غلق النوافذ والأبواب في محاولة للتدفئة تعني أيضًا انخفاض التهوية داخل المكان، ويمكن للهواء الراكد أن يؤوي مسببات الأمراض المحمولة جواً، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.