عناوين لجان تصويت المغتربين فى الجيزة.. اعرف مكان لجنتك

كتبت - مرام محمد

انطلقت الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وتستمر حتى غد الثلاثاء، حيث تُجرى الانتخابات بالداخل وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وشهدت لجان الاقتراع بمحافظة الجيزة أمس الأحد في أول يوم انتخابات توافد كبير للناخبين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وحرصت المرأة على المشاركة فى الاستحقاق الدستورى، والشباب فى مقدمة الحضور، ومشاركة خاصة لكبار السن.

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أماكن وعناوين اللجان الانتخابية للمغتربين في محافظة الجيزة.











وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات في اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان في المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التي بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.