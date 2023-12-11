عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إنه تم اعتقال ستة أشخاص بينهم طفل من محافظة "الخليل"، و8 من بلدة أبو ديس في مدينة القدس، وأربعة بينهم شقيقان من بيت لحم".

ومن الشمال جرى اعتقال ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، من مخيم "بلاطة" في نابلس، واثنين من "جنين"، وواحد من قلقيلية.

ومن رام الله، التي اقتحمها الاحتلال ليلا وسط تحليق طائرات مسيرة، اعتقل جنود الاحتلال في بلدة بيتونيا الأسير المحرر بلال أبو رداحة، وشخصا آخر.

ومن أريحا شرق الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا وامرأة تبلع من العمر (34 عاما).