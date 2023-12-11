طوابير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم أمام لجان ديرب نجم قبل غلق التصويت.. صور

تشهد اللجان الانتخابية بمركز ديرب نجم بالشرقية، طوابير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، قبل غلق باب التصويت اليوم الثاني من الاقتراع.

انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بمحافظة الشرقية، 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة، يدلون بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة، تضم 1016 لجنة فرعية.

ففي لجنة مدرسة ديرب البلد، اصطف الناخبين في طوابير طويلة امتد لأمتار، حاملين الإعلام المصرية، في لجنة مدرسة ربيع فلاح، توافد الناخبين للادلاء بأصواتهم، قامت قوي التأمين والمتطوعين بمساعدة كبار السن و ذوي الههم.