اليوم السابع
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الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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طوابير المواطنين أمام لجان الوافدين بالغردقة ومرسى علم واصطفاف أهالى حلايب

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:52 م
طوابير المواطنين أمام لجان الوافدين بالغردقة ومرسى علم واصطفاف أهالى حلايب طوابير المواطنين أمام لجان الوافدين
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت لجان الوافدين بمدن محافظة البحر الأحمر توافد اعداد كبيرة من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث اصطف المواطنين امام اللجان فى انتظار للإدلاء بأصواتهم. 
 
واصطف المواطنين امام لجنة مدرسة رجاك ومدرسة الجوهرة بالغردقة والقديس يوسف وهى لجان الوافدين، والتى تصل الطوابير امامها لمسافات كبيرة، حيث سهل رجال الشرطة عملية التصويت للمواطنين.
 
وفى مدينة مرسى علم شهدت مدرسة بورت غالب طوابير كبيرة من المواطنين امامها للإدلاء بأصواتهم واغلبهم من الوافدين خارج مدينة مرسى علم، والذى بدا اقبال المواطنين عليها منذ الساعات الاولى من صباح اليوم، كذلك فى مدينة حلايب شهدت اقبال كبير من المواطنين على لجان المدينة وكذلك فى الشلاتين.
 
يذكر أن محافظة البحر الأحمر تضم 8 لجان عامة على مستوى المحافظة، وهى لجان أول الغردقة، وثان الغردقة، ورأس غارب، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم، والشلاتين، وحلايب.
كما تضم المحافظة 82 لجنة فرعية، داخل 81 مقرا انتخابيا، ومن بين تلك اللجان 6 لجان للوافدين وهى لجنة النادى الاجتماعى بشركة خليج السويس، بمدينة رأس غارب، ولجنة مدرسة الجوهرة التجريبية بالأحياء بدائرة ثان الغردقة، ولجان مدرسة رجاك، والقديس يوسف بأول الغردقة، ومدرسة الصناعية البحرية بسفاجا، ومدرسة بورت غالب الخاصة بمرسى علم.
 
كذلك تضم محافظة البحر الأحمر خلال العملية الانتخابية 130 قاضيا مشرفا على عملية الانتخابات بينهم 82 قاضيا داخل اللجان الفرعية، وأن من لهم حق التصويت داخل لجان البحر الأحمر 320 ألفا و778 ناخبا.






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