طلاب جامعة السويس يحتشدون أمام لجان التصويت فى ثانى أيام الانتخابات

السويس – السيد فلاح

احتشد طلاب جامعة السويس، أمام لجان المغتربين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة المصرية 2024، بأعداد كبيرة، وسط فرحة الطلاب بمشاركتهم في العرس الانتخابي.

ونظم أهالي مدينة السويس، مسيرة حاشدة أمام اللجان الانتخابية بالمحافظة، لحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسة المصرية 2024، مع تشغيل الأغاني الوطنية، شارك فيها عدد كبير من الشباب والسيدات وكبار السن.

وتصدرت السيدات المشهد أمام اللجان الانتخابية، للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، خاصة لجنة عمر مكرم الإعدادية بنين بحي الجناين بمحافظة السويس، وسط إطلاق الزغاريد والأناشيد الوطنية والمزمار البلدي.

وتزايدت أعداد الناخبين أمام لجان محافظة السويس، للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، منذ فتح باب اللجان في التاسعة صباحًا، في ثاني أيام التصويت والتي انطلقت أمس الأحد تستمر حتى غدًا الثلاثاء.

وتشهد لجان المغتربين الـ6 إقبال كبير للتصويت في الانتخابات بسبب وجود 5 موانئ ومنطقتين اقتصاديتين في المحافظة.

وانطلقت في تمام التاسعة من صباح اليوم الإثنين، أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024، في 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

وأكد على ثقته المواطن المصري في أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًا وإعلاميًا لها.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

وتضم محافظة السويس 49 مركزا انتخابيا، تحتوى 61 لجنة فرعية، من بينها 6 لجان للمغتربين، على مستوي أحياء المحافظة الخمسة، لاستقبال 484 ألفا و502 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويبلغ عدد الناخبين في السويس 484 ألفا و502 ناخبًا لهم حق التصويت، ويضم حي السويس 6 مراكز انتخابية، تشمل 7 لجان فرعية تضم 682 ألفا و45 ناخبًا، وفي حي الأربعين 15 مقر مركز انتخابي تشمل 22 لجنة فرعية وتضم 186 ألفا و762 ناخبًا، وفي حي الجناين 9 مراكز انتخابية تشمل 10 لجان فرعية وتضم 783 ألفا و89 ناخبًا، وفي حي فيصل 13 مركزا انتخابيا تشمل 15 لجنة فرعية وتضم 129 ألفا و463 ناخبًا، وفي حي عتاقة 6 مراكز انتخابية تشمل 7 لجان فرعية، وتضم 216 ألف و43 ناخبًا.