طقس غد لطيف نهارا وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 14 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا أمطار متوسطة ورعدية قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة الى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من مدن القناه وجنوب الوجه البحرى وجنوب سيناء، تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

ومتوقع أيضا غدا نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج ( 2.5:1.5 متر) ، والبحر الأحمر: مضطرب وارتفاع الموج ( 3:2.5 متر )