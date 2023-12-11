طريقة الاستعلام عن لجان الوافدين بالقاهرة وجميع محافظات الجمهورية.. إنفوجراف

في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، يتساءل البعض عن طريقة الاستعلام عن لجان الوافدين الانتخابية الفرعية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية؟.

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، الاستعلام عن لجان الوافدين الانتخابية الفرعية للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، باستخدام الرقم القومى للوافد واختيار المحافظة واللجنة العامة، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

ويمكن الاستعلام عن لجان الوافدين فى القاهرة وجميع محافظات الجمهورية من خلال الخطوات التالية.

الاستعلام عن لجان الوافدين فى القاهرة وجميع محافظات الجمهورية

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.