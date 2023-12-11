ضبط 190 قضية مخدرات و32 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (190) قضية مخدرات ، (32) قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (57315) حكم قضائى متنوع.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3,500 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الهيروين ،الشابو") بحوزة 5 متهمين.

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات) بحوزة 3 متهمين "لـهم معلومات جنائية".