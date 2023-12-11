ضبط المتهم بإرسال رسائل للترويج لسيارات كهربائية يزعم طرحها

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

رصدت الأجهزة الأمنية استقبال عدد من المواطنين رسائل عبر تطبيق "واتس آب" من رقم هاتف ينتحل صفة إحدى شركات السيارات والترويج عن سيارات كهربائية مزمع طرحها فى الأسواق خلال الفترة المُقبلة، مع إمكانية حجز السيارات مُقابل سداد مبلغ مالى ، يتم تحويله على إحدى المحافظ المالية.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (مشرف تشغيل بإحدى شركات المقاولات – مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة)، حيث يقوم المذكور بممارسة نشاط إجرامى مستحدث فى النصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم زاعماً كونها مقدمات حجز السيارات المُشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد ارتكابه للواقعة، كما تم اتخاذ اللازم نحو إيقاف المحفظة المالية المشار إليها.