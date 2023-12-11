اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 11:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط المتهم بإرسال رسائل للترويج لسيارات كهربائية يزعم طرحها

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 10:41 ص
ضبط المتهم بإرسال رسائل للترويج لسيارات كهربائية يزعم طرحها واتس آب
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت الأجهزة الأمنية استقبال عدد من المواطنين رسائل عبر تطبيق "واتس آب" من رقم هاتف ينتحل صفة إحدى شركات السيارات والترويج عن سيارات كهربائية مزمع طرحها فى الأسواق خلال الفترة المُقبلة، مع إمكانية حجز السيارات مُقابل سداد مبلغ مالى ، يتم تحويله على إحدى المحافظ المالية.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (مشرف تشغيل بإحدى شركات المقاولات – مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة)، حيث يقوم المذكور بممارسة نشاط إجرامى مستحدث فى النصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم زاعماً كونها مقدمات حجز السيارات المُشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد ارتكابه للواقعة، كما تم اتخاذ اللازم نحو إيقاف المحفظة المالية المشار إليها.







نصب

النصب الالكتروني

اخبار الحوادث




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة