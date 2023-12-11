صور وصول وفد مجلس الأمن مستشفى العريش لزيارة المصابين الفلسطينيين

العريش - محمد حسين

وصل مستشفى العريش العام بشمال سيناء اليوم وفد مجلس الأمن الدولى، وزار الوفد المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة ويتلقون الرعاية الطبية بمستشفى العريش العام.

ووصل وفد مجلس الأمن الدولى صباح اليوم للعريش عبر مطار العريش الدولى، يرافقه مساعد وزير الصحة المصرى ووزيرة الصحة الفلسطينية ووزير التضامن الفلسطينى ووفد من الهلال الأحمر المصرى والفلسطينى.

وقدم اللواء عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء الجهود التى قامت بها مصر فى استقبال وارسال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا على أن مصر اكبر داعم للقضية الفلسطينية.

تفقد الوفد ضمن زيارته للعريش شاحنات المساعدات امام معبر رفح البرى والمساعدات فى مخازن الهلال الأحمر المصرى.