

وقالت الوزارة -في إفادة صحفية على لسان المتحدث باسمها الدكتور أشرف القدرة- إن الاحتلال مازال يحاصر مُستشفى كمال العدوان ويواصل اقتحاماته للمدارس التي تؤوي النازحين من المدنيين العُزّل ويقوم بطردهم إلى خارجها.



وقال القدرة إن حصيلة العدوان "ارتفعت إلى 18205 شهداء و49645 إصابة"، موضحا أنه خلال الساعات الماضية ارتكب الاحتلال 19 مجزرة مروعة وإبادة جماعية في الأحياء السكنية وأماكن الإيواء في جميع المناطق بما فيها المناطق الذي يدّعي الاحتلال كذبا أنها آمنة".