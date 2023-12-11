شبكة أسترالية عن انتخابات الرئاسة: المصريون ينظرون للسيسى على أنه الأفضل

كتبت : نهال أبو السعود

سلطت شبكة إيه بى سى الأسترالية الضوء على انتخابات الرئاسة المصرية 2024 التي بدأت أمس، الأحد، وتستمر على مدار ثلاثة أيام لمدة 12 ساعة يوميا ومن المقرر إعلان النتائج يوم 18 ديسمبر.

وقالت الشبكة الاسترالية إن الأغاني الوطنية ترددت مع افتتاح مراكز الاقتراع صباح يوم الأحد في القاهرة، حيث انتشرت صور المرشحين الأربعة في الأسابيع التي سبقت الانتخابات كدعاية لحملاتهم وهم المرشح عبد الفتاح السيسي والمرشح عبد السند يمامة والمرشح حازم عمر والمرشح فريد زهران.

وفقا للتقرير، ينظر المصريون إلى السيسي على أنه الأفضل في مجال الأمن، حيث قالت نبيهة أحمد، وهي أم لأربعة أطفال تبلغ من العمر 65 عاماً، بالجيزة: "سأصوت للسيسي بالطبع. أنا أحبه أنا أصوت له لأنني أريد الأمن لأطفالي."

وقال العديد من الناخبين إنه على الرغم من أنه يتعين عليهم إيجاد طرق للتكيف مع ارتفاع الأسعار، فإن السيسي فقط من يمكنه توفير الأمن.

وفي العريش بشمال سيناء، قالت ليلى عوض، وهي مسؤولة محلية بوزارة التعليم وسط مجموعة كبيرة من الموظفين الذين جاءوا للتصويت: "لقد أمّن لنا السيسي منطقتنا. لقد رأينا الكثير من الدماء، وأقل ما يمكننا فعله هو التصويت له".

وأعرب بعض أنصار الرئيس المصري الحالي عن إعجابهم بمشاريع البنية التحتية ورددوا تصريحات السيسي ومسؤولين آخرين يلقون باللوم في المشاكل الاقتصادية على الصدمات الخارجية.