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شباب يرقصون على أغنية "أنا مصرى" بعد تصويتهم فى الانتخابات بالدراسة.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:48 م
شباب يرقصون على أغنية "أنا مصرى" بعد تصويتهم فى الانتخابات بالدراسة.. صور احتفالات الشباب أمام لجان الدراسة
كتب محمد تهامى زكى - فاطمة محفوظ

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احتفل مجموعة من الشباب بعد الإدلاء بأصواتهم داخل لجنة مدرسة الحسين الإعدادية بنين بالدراسة، حيث رقصوا على أغنية "أنا مصرى"، وذلك فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وأدلى المصريين بأصواتهم الانتخابية خلال ثانى أيام الاقتراع بينما تشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

شباب يرقصون بعد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
شباب يرقصون بعد الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

وجهزت محافظة القاهرة كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 8.2 ملايين ناخب، موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية 2023، التى ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجارى.

ووفرت المحافظة عددا من الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، كما خصصت هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة عددا من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

احتفال الشباب أمام لجان الانتخابات بالجمالية
احتفال الشباب أمام لجان الانتخابات بالجمالية

كما حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات فى اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوى الإعاقة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء، ووضع إرشادات مكتوبة فى كافة لجان الاقتراع لذوى الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

ويتيح "اليوم السابع" للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التى توثق مشاركاتهم فى انتخابات الرئاسة، من خلال رسائل واتس آب على رقم 01280003799، أو من خلال صفحة اليوم السابع على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7

احتفالات الشباب أمام لجان الانتخابات في الجمالية
احتفالات الشباب أمام لجان الانتخابات في الجمالية

 







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