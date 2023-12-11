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الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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شباب مستقبل وطن بالشروق يلتقطون صورا تذكارية أثناء الاستراحة بالانتخابات.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 03:50 م
شباب مستقبل وطن بالشروق يلتقطون صورا تذكارية أثناء الاستراحة بالانتخابات.. صور شباب مستقبل وطن بالشروق يلتقطون صورا تذكارية
كتب لؤى على

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مجهود كبير يقوم به شباب تنظيم حزب مستقبل وطن الشروق من أجل تسهيل مهمة الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة 2024، وأثناء الاستراحة حرص الشباب على التقاط صور تذكارية.
 
جدير بالذكر أن سباق الانتخابات الرئاسية انطلق صباح أمس الأحد في كافة محافظات الجمهورية، ويخوض السباق الرئاسي أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
 
من جانبهم عبّر الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي وبالمشهد المُشرف أمام اللجان الانتخابية والذي  يثبت للعالم أن المصريين على دائمًا قدر المسؤلية.
 
 






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