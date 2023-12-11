شاهد توافد المواطنين على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم فى الفترة المسائية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم، توافد المواطنون علي اللجان للإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات الرئاسية 2024 ، حيث شهدت اللجان الانتخابية الفرعية بالمقر الرئيسي لمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بمدينة الفيوم، وجود المواطنين في طوابير أمام لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وشهدت اللجنة الانتخابية رقم 13 زحاما شديدا وقام المستشار محمد احمد مصطفي رئيس اللجنة بتوجيه الموظفين بتنظيم دخول الناخبين واحدا تلو الآخر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات .

جدير بالذكر أنه تم تجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة، وتم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالديوان العام والوحدات المحلية، للتنسيق مع اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية لمجالس المدن، وجميع مديريات الخدمات، والأجهزة المعاونة بالمحافظة، لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية، وذلك حتى الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتيجة.

وأشار الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، إلى أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد، والتواجد كلٌ في محل عمله على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات.

ولفت المحافظ، إلى التنسيقات الأمنية والقضائية، وعقد عدة اجتماعات للتيسير على الناخبين وتعريفهم بمقار لجان الانتخاب، من خلال إعداد كشوف لجان الانتخابات ومطابقتها بأسماء المقار الانتخابية، وتغيير بعض اللجان غير المطابقة، أو التي تحتاج إلى أعمال صيانة، ومراجعة كافة اللجان بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وتوفير سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مع مراعاة الظروف الصحية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الناخبين، لآداء واجبهم الوطني بالاستحقاق الانتخابي،



توافد المواطنون علي لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في الفترة المسائية بالفيوم (1)



توافد المواطنون علي لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في الفترة المسائية بالفيوم (2)



توافد المواطنون علي لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في الفترة المسائية بالفيوم (3)



توافد المواطنون علي لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في الفترة المسائية بالفيوم (4)