اليوم السابع
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سيدة من ذوى الهمم ترفع علم مصر خلال مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية بأسوان

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:30 م
سيدة من ذوى الهمم ترفع علم مصر خلال مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية بأسوان السيدة الأسوانية من ذوى الهمم تشارك بالانتخابات
أسوان - عبد الله صلاح

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شاركت سيدة أسوانية، من ذوى الهمم "الصم والبكم" فى انتخابات الرئاسة رافعة علم مصر وهى تشير بعلامة النصر، وذلك خلال الإدلاء بصوتها فى مدينة دراو.

وتقدمت السيدة شادية عبد الرازق، من نجع المهاجرين بمركز دراو محافظة أسوان، صفوف الناخبين حرصا منها على الإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، وسط سعادة مرسومة على وجهها رافعة علامة النصر وممسكة بيدها علم مصر.
 
يشار إلى أن محافظة أسوان تضم 254 لجنة فرعية تم تجهيزهم داخل 223 لجنة رئيسية، وبلغ عدد الناخبين بمحافظة أسوان نحو مليون و89 ألف و664 ناخباً، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية عامة، وهي "قسم أول أسوان، وقسم ثان أسوان، ومراكز أسوان وأبوسمبل ودراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو".
 
السيدة الأسوانية من ذوى الهمم تشارك بالانتخابات
السيدة الأسوانية من ذوى الهمم تشارك بالانتخابات
 
 






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