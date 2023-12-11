سيدة عجوز كفيفة بعد التصويت فى الانتخابات الرئاسية: "جيت انتخب السيسى"

كتب محمد سعودى

بخطوات بطيئة وبصحبة اثنين من أقاربها، حرصت الناخبة العجوز "أم سيد"، من ذوي الإعاقة البصرية، على المشاركة في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية بمدرسة عين الصيرة الابتدائية بمصر القديمة، مشيرة إلى أنها قررت انتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.



كفيفة مسنة تدلى بصوتها

وأعربت الناخبة العجوز "أم سيد"، من ذوي الإعاقة البصرية، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في الانتخابات الرئاسية، قائلة في تصريح لـ"اليوم السابع": "جيت أشارك في الانتخابات عشان انتخب السيسي لأنه عمل حاجات كتير لأصحاب المعاشات".



كفيفة مسنة تدلى بصوتها