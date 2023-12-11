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سيدة تجوب التجمع الخامس بعلم مصر للحث على المشاركة بالانتخابات.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 11:25 ص
سيدة تجوب التجمع الخامس بعلم مصر للحث على المشاركة بالانتخابات.. صور الانتخابات الرئاسية 2024
كتبت - مرام محمد

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لفتت أمل فاروق موجهة تربية اجتماعية بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، الأنظار خلال مشاركتها باليوم الثانى للانتخابات الرئاسية 2024، حيث جابت عدد من اللجان الانتخابية بالتجمع الخامس، رافعة علم مصر، احتفاءً بالعرس الانتخابى وتشجيعًا للمواطنين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات.

 

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

 

وجهزت محافظة القاهرة كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 8.2 ملايين ناخب، موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية 2023، التى ستعلن نتيجتها يوم 18 ديسمبر الجارى.

 

ووفرت المحافظة عددا من الكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية، كما خصصت هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة عددا من الأتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.

 

كما حرصت الهيئة الوطنية للانتخابات فى اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوى الإعاقة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء، ووضع إرشادات مكتوبة فى كافة لجان الاقتراع لذوى الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

 

سيدة تجوب التجمع الخامس بعلم مصر (2)
سيدة تجوب التجمع الخامس بعلم مصر (2)

 

سيدة تجوب التجمع الخامس بعلم مصر (3)
سيدة تجوب التجمع الخامس بعلم مصر (3)

 

سيدة تجوب التجمع الخامس بعلم مصر (4)
سيدة تجوب التجمع الخامس بعلم مصر (4)

 

سيدة تجوب التجمع الخامس بعلم مصر (5)
سيدة تجوب التجمع الخامس بعلم مصر (5)

 

سيدة تجوب التجمع الخامس بعلم مصر (6)
سيدة تجوب التجمع الخامس بعلم مصر (6)

 

سيدة تجوب التجمع الخامس بعلم مصر (7)
سيدة تجوب التجمع الخامس بعلم مصر (7)

 

سيدة تجوب التجمع الخامس بعلم مصر (8)
سيدة تجوب التجمع الخامس بعلم مصر (8)

 

سيدة تجوب التجمع الخامس بعلم مصر (9)
سيدة تجوب التجمع الخامس بعلم مصر (9)

 

سيدة تجوب التجمع الخامس بعلم مصر (1)
سيدة تجوب التجمع الخامس بعلم مصر (1)

 







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