سيدة تتهم زوجها بالتشهير بها بعد شهرين زواج.. اقرأ التفاصيل

كتبت أسماء شلبى

"دمر زوجي حياتي وشهر بسمعتي بسبب رفضي خيانته لي"..كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة أثناء طلبها الطلاق خلعا من زوجها.

وأشارت الزوجة البالغة من العمر 27 عام:" خشيت علي نفسي من عنفه وتهديده لي، وإصراره علي تدمير حياتي ومحاولته إجباري بالقوة علي العيش برفقته، واستغلال حساباته علي مواقع التواصل الاجتماعي بالتشهير بي وسبي بأبشع الألفاظ، بعد أن فضحت خيانته لي".

وتابعت:" لفق اتهامات كيدية ضدي بسبب عنفه وعصبيته الجنونية واعتياده الحديث مع فتيات علي مواقع التواصل الاجتماعي، ووجد نفسي بعد شهرين زواج أهرب من منزل الزوجية بعد أن انهال علي بالضرب المبرح، لأصاب علي يديه بكسور استلزمت 6 أسابيع للعلاج، وحررت بلاغ وأثبت خيانته لي في منزل الزوجية وكذلك تعرضي للتهديد ومعاقبته لي بالضرب".

ورد الزوج على اتهامات زوجته ووصفها بالكيدية:" زوجتي دمرت زواجنا بسبب شكها المبالغ في سلوكي، وقامت بتحرير بلاغ ضدي حتي تدمر حياتي وتنتقم مني، وطردتني وعائلتها من منزلى، وجعلتني أذوق العذاب بسبب إصرارها علي التشهير بي".