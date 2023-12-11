اليوم السابع
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سيدات يشاركن بكثافة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية بمدرسة الليسيه بالمعادى

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:16 م
سيدات يشاركن بكثافة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية بمدرسة الليسيه بالمعادى سيدات يشاركن بكثافة في التصويت بالانتخابات الرئاسية
كتبت : نورهان طمان

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شهدت لجنة مدرسة ليسيه الحرية بمنطقة ثكنات المعادي تواجد مكثف وملحوظ للسيدات الناخبات وذلك لليوم الثاني على التوالى.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

 
سيدات يشاركن بكثافة في التصويت بالانتخابات الرئاسية (1)
سيدات يشاركن بكثافة في التصويت بالانتخابات الرئاسية (1)

سيدات يشاركن بكثافة في التصويت بالانتخابات الرئاسية (6)
سيدات يشاركن بكثافة في التصويت بالانتخابات الرئاسية (6)

سيدات يشاركن بكثافة في التصويت بالانتخابات الرئاسية (7)
سيدات يشاركن بكثافة في التصويت بالانتخابات الرئاسية (7)

سيدات يشاركن بكثافة في التصويت بالانتخابات الرئاسية (5)
سيدات يشاركن بكثافة في التصويت بالانتخابات الرئاسية 

 







انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

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مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024خلفية 1



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