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سيدات تشاركن فى انتخابات الرئاسة وأطفالهن على أكتافهن.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:03 م
سيدات تشاركن فى انتخابات الرئاسة وأطفالهن على أكتافهن.. صور الأمهات وأطفالهن أبطال اليوم الثانى
كتب محمد سعودى

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رغم انتظار الأمهات لبعض الوقت فى الطوابير الانتخابية، فضلن اصطحاب أطفالهن إلى اللجان الانتخابية وحملهم على أكتافهن خلال الإدلاء بأصواتهن فى اليوم الثانى من الانتخابات الرئاسية، بينما تملء البسمة وجوه الصغار وكأنهم يدركون أنهم فى عرس انتخابى.

 

وشهدت اللجان الفرعية بمنطقة مصر القديمة إقبالاً كثيفا فى الساعات الأولى من اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية، وتنوعت الفئات التى أدلت بصوتها ما بين شباب وكبار سن، وتزايدت أعدادهم فى وقت الظهيرة.

الأبناء على أكتاف الأمهات فى طوابير الناخبين
الأبناء على أكتاف الأمهات فى طوابير الناخبين
 
الأطفال أبطال مشهد الانتخابات في مصر القديمة
الأطفال أبطال مشهد الانتخابات في مصر القديمة
 
الأطفال فى طوابير الانتخابات مع الأمهات
الأطفال فى طوابير الانتخابات مع الأمهات

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

الأطفال يزينون طوابير الناخبين في مصر القديمة
الأطفال يزينون طوابير الناخبين في مصر القديمة
 
أمهات تصطحبن أبنائها أمام لجان الانتخابات بمصر القديمة
أمهات تصطحبن أبنائها أمام لجان الانتخابات بمصر القديمة
 
سيدة تحمل ابنتها أثناء توجهها للإدلاء بصوتها الانتخابي
سيدة تحمل ابنتها أثناء توجهها للإدلاء بصوتها الانتخابي

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

ويتيح "اليوم السابع" للقراء إمكانية إرسال الصور والفيديوهات وكذلك النصوص التى توثق مشاركاتهم فى انتخابات الرئاسة، من خلال رسائل واتس آب على رقم 01280003799، أو من خلال صفحة اليوم السابع على فيس بوك https://www.facebook.com/Youm7

سيدة تحمل ابنتها على كتفها داخل لجنة الانتخابات
سيدة تحمل ابنتها على كتفها داخل لجنة الانتخابات
 
طفلة تشارك أمها لحظة تاريخية لاختيار رئيس مصر القادم
طفلة تشارك أمها لحظة تاريخية لاختيار رئيس مصر القادم
 
ناخبة تحمل ابنتها أمام لجنتها الانتخابية بمصر القديمة
ناخبة تحمل ابنتها أمام لجنتها الانتخابية بمصر القديمة
 






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فريد زهران

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