سيدات الفيوم يسطرن ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية.. صور

الفيوم رباب الجالي

في مشهد مهيب سطرت سيدات الفيوم ملحمة وطنية في المشاهد التي شهدتها اللجان الانتخابية بالمحافظة، حيث شهدت لجان مدرسة الشهيد أحمد عبد العاطي الابتدائية بمركز طامية بمحافظة الفيوم، احتشاد مئات السيدات في مشهد راقي حاملات لأعلام مصر وأطلقن الزغاريد والهتافات، وانتظرن بالساعات في طوابير أمام اللجان للإدلاء بأصواتهن.

وشهدت اللجان الانتخابية اقبال كبير من الناخبين منذ الدقائق الاولي، لبدء عملية الاقتراع، حيث اصطف الناخبين من قبل التاسعة وهي الساعة المقررة لبدء التصويت، ووقفوا في طوابير علي ابواب اللجان في انتظار الادلاء باصواتهم.

يذكر أنه تم تجهيز 283 مقراً انتخابياً، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى المحافظة، وتم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالديوان العام والوحدات المحلية، للتنسيق مع اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، ومديرية الأمن، والوحدات المحلية لمجالس المدن، وجميع مديريات الخدمات، والأجهزة المعاونة بالمحافظة، لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية، وذلك حتى الانتهاء من الانتخابات وإعلان النتيجة.

وأشار الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، إلى أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد، والتواجد كل في محل عمله على مدار الساعة، وسرعة الاستجابة للأحداث الطارئة، وإلغاء الإجازات أثناء فترة الانتخابات.

ولفت المحافظ، إلى التنسيقات الأمنية والقضائية، وعقد عدة اجتماعات للتيسير على الناخبين وتعريفهم بمقار لجان الانتخاب، من خلال إعداد كشوف لجان الانتخابات ومطابقتها بأسماء المقار الانتخابية، وتغيير بعض اللجان غير المطابقة، أو التي تحتاج إلى أعمال صيانة، ومراجعة كافة اللجان بالمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وفرع هيئة الأبنية التعليمية، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين، وتوفير سبل الراحة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مع مراعاة الظروف الصحية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الناخبين، لآداء واجبهم الوطني بالاستحقاق الانتخابي،