سعر جرام الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع تسجل 2785 جنيها

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 مستهل تعاملات الأسبوع في مصر وسجل جرام الذهب الآن 2785 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم وسط ترقب لتغيرات في الأسعار الساعات القليلة القادمة.



أسعار الذهب اليوم عيار 24 يسجل 3177 جنيها.

عيار 21 يسجل 2785 جنيها.

عيار 18 يسجل 2383 جنيها.

عيار 14 يسجل 1853 جنيها

الجنيه الذهب 22240 جنيها.



لجنة تداول السلع الآجلة (COT) للذهب أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 5 ديسمبر، تراجع الطلب على عقود شراء الذهب بمقدار 1005 عقد مقارنة مع التقرير السابق، كما انخفضت عقود بيع الذهب بمقدار 4465 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تضارب في الطلب على عقود الذهب مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بسبب التوقعات بانتهاء التشديد النقدي ورفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي من جهة بالإضافة إلى البيانات الأمريكية المتضاربة حتى الآن والتي قد تدفع البنك إلى التمسك بسياسته الحالية.

اتضح هذا بعد أن ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 4% خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد تسجيل أدنى مستوى منذ قرابة 3 أشهر عند 4.104%.



مجلس الذهب العالمي انخفضت حيازات صناديق الذهب العالمية حتى الآن في عام 2023 بنسبة 7٪ بقيمة 14 مليار دولار حيث ساهمت الصناديق الأوروبية بأكبر قدر. وشهدت أمريكا الشمالية أيضا خسائر فادحة، في حين تظل آسيا المنطقة الوحيدة التي تشهد تدفقات داخلة إلى الصناديق.

في حين شهد إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة زيادة بنسبة 5٪ وسط ارتفاع سعر الذهب. بينما بلغت التدفقات النقدية الخارجة من الصناديق في نوفمبر 920 مليون دولار فقط لتنخفض حيازات الصناديق بمقدار 9 طن ذهب في نوفمبر وتصل إلى 3236 طن بينما قد خسرت الحيازات منذ بداية العام 235 طن ذهب منخفضة بنسبة 17% عن أعلى مستوى على الاطلاق تم تسجيله في أكتوبر 2020 عند 3916 طن ذهب.

ارتفع إجمالي الأصول المدارة من قبل صناديق الذهب العالمية بنسبة 2% في نوفمبر إلى 212 مليار دولار بدعم من ارتفاع سعر الذهب بنسبة 2%.

أما عن مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب فقد ارتفع خلال شهر أكتوبر بمقدار 42 طن ذهب منخفضاً بنسبة 41% من إجمالي مشتريات شهر سبتمبر البالغ 72 طن ولكنه لا يزال أعلى بنسبة 23% من المتوسط الشهري من يناير إلى سبتمبر عند 34 طن.

هذا وقد أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية. أنه مع نهاية شهر نوفمبر الماضي انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8584 طن منخفضة بنسبة 0.04% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 561.3 مليار دولار.

تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا التراجع الطفيف في مخزونات الذهب فإن هذا يعني عودة الأسواق إلى زيادة الطلب الاستثماري على الذهب، الأمر الذي يعكس تقلص التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار في الذهب خلال نوفمبر كما أشار تقرير مجلس الذهب العالمي.