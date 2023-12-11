سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الاثنين يسجل 22320 جنيها

كتب إسلام سعيد

ننشر سعر الجنيه الذهب في السوق المصري اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، حيث سجلت أسعار الذهب تغيرات عدة علي مدار الأيام القليلة الماضية على خلفية ارتفاع في سعر الذهب في البورصة العالمية لمستويات فوق الفين دولار ثم تراجعه بعد تسجيل قمة تاريخية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن في السوق المصري 22320 جنيها، ويتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر بين 250 إلي 400 جنيه بحسب الشركة المنتجة وكذلك كون الجنيه الذهب مغلف أو لا .

وفي سابق آخر تواصل حركة الذهب في البورصة العالمية تحركاتها نحو تراجع جديدة هذا الأسبوع بالتزامن مع تخطي الأوقية حاجز الفين دولار في التداولات الفورية وسط توقعات بتغيرات أخري الساعات القليلة الماضية